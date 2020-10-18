الرئيس أردوغان يهنئ تتار بفوزه برئاسة جمهورية شمال قبرص التركية

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم حزب الوحدة الوطنية في جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان في تغريدة عبر "تويتر"، الأحد، إن تركيا ستواصل بذل جميع أشكال الجهود اللازمة من أجل حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك.

وتتار، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء، تمكن من الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت الأحد،، وفق نتائج غير رسمية.

وأعلنت رئيسة اللجنة العليا للانتخابات نارين فردي شفيق، في تصريحات، أن تتار حصل على 51.74 في المئة من إجمالي عدد أصوات الناخبين.

وقالت رئيسة اللجنة إن المرشح المستقل والرئيس المنتهية ولايته مصطفى أقينجي، حصل على 48.26 في المئة من الأصوات.

وكانت الجولة الأولى جرت في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ولم يتمكن خلالها أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 % من الأصوات.