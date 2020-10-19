أردوغان يفتتح مجمع وجامعة ابن خلدون ويشيد بفكر وإنجازات العلامة المسلم

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن أهمية القيم التي كان يدافع عنها ابن خلدون تظهر بجلاء في الحياة اليومية للناس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الاثنين خلال مشاركته في افتتاح مجمع جامعة ابن خلدون بمدينة إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن ابن خلدون من أهم مؤسسي علم الاجتماع، إلى جانب براعته في علم السياسة والفلسفة.

وأوضح أنه أمضى حياته باحثا عن العلم في تونس والجزائر والمغرب والأندلس ومصر.

وأضاف أن ابن خلدون سرد تجاربه وخبراته وفلسفته في كتابه الشهير "المقدمة".

وقال أردوغان إن العالم الغربي استلهم علوم الطب والهندسة وباقي العلوم من الشرق.

وتابع: "أما نحن فقد تجاهلنا ماضينا وجذورنا، لذلك نعاني اليوم أزمة فكرية خانقة، علما أن الاستقلال الفكري هو أساس الاستقلال السياسي والاقتصادي".

وأردف قائلا: "صحيح أننا قمنا بإنجازات عظيمة في العديد من المجالات، إلا أننا لم نتمكن من بلوغ المستويات المأمولة في التعليم والثقافة".

واستطرد: "لم نتمكن بعد من تفعيل رؤيتنا للحضارة بشكل فعلي، فإعلامنا، رغم امتلاكه أحدث البنية التحتية، لا يستطيع إسماع صوتنا، وكذلك نعاني من مشاكل مماثلة في العلوم والتعليم والفن والثقافة".

ولفت الرئيس التركي إلى أن القوة الفكرية لا تُؤسس على يد السياسيين، إنما عبر رجال العلم والفن والثقافة والحكمة.