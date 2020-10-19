السلطات التركية تلقي القبض على 4 إرهابيين من "بي كا كا"

أعلنت السلطات التركية الاثنين، إلقاء القبض على 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية في مدن كبرى.

وتمكنت قوات الأمن الأمن التركية من إلقاء القبص على الإرهابيين في مداهمات متزامنة بولايتي دياربكر واسطنبول يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ولدى تحريات قوات الأمن عن الإرهابيين، تبيّن أنهم تلقوا تدريبات بشأن إجراء عمليات تفجير في المدن الكبرى.

والإرهابيين الأربعة هم "إ.ك" الملقب بـ "مظلوم سرحات"، و"م.س" الملقب بـ "طايهان تشكتار"، و"ر.س" الملقب بـ "ماهر آمد"، و"م.ت" الملقب بـ "آرمانتش إكسباتكار"

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.