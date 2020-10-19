العراق ينفي تصريحاً نسبته الجامعة العربية إلى وزير خارجيته حول تركيا

تتصيد جامعة الدول العربية وأمينها العام، أحمد أبو الغيط، الفرص للإساءة إلى تركيا ودورها في المنطقة، باختلاق تصريحات أو مواقف لمسؤولين عرب فقط وعن طريق خطاب لا يمت للواقع بصلة، للنيل من تركيا والإساءة إليها.

align:justify">

وفي آخر المواقف، اختلقت الجامعة تصريحا نسبته لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الذي التقى أمينها العام في 12 أكتوبر/تشرين الأول بالقاهرة على هامش لقاءاته هناك لمتابعة مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة الأردنية في 25 أغسطس/آب وضمت قادة الأردن ومصر والعراق.

وهناك إجماع في الأوساط العربية على أن هذه المؤسسة لم تعد فاعلة وأن وجودها لم يعد ضرورة عربية، مستدلين بمعطيات منها فشل الجامعة في عقد القمة العربية السنوية والاعتذارات المتوالية من الدول العربية عن رئاسة القمة، رغم أن قمما دولية عقدت في أجواء جائحة كورنا بوسائل اتصال متاحة.

بل إن بعض الساخرين من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وكتاب الرأي والإعلاميين طالبوا بتحويل الجامعة إلى صالات للأفراح والمناسبات.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة قوله إن جلسة المباحثات بين وزير الخارجية العراقي والأمين العام لجامعة الدول العربية تناولت مجمل التطورات على الساحتين العربية والعراقية، موضحا أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع الإقليمية المختلفة، وبالذات ما يشكل منها تهديدا للعراق أو دول عربية أخرى، حيث عبر الوزير العراقي من جانبه عن تقديره لمواقف الجامعة المساندة للعراق عموما وفي "مواجهة الاعتداءات التركية على وجه الخصوص". https://tinyurl.com/y3vm7rqk

هذه العبارة "مواجهة الاعتداءات التركية على وجه الخصوص" التي قال مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إنها جاءت على لسان وزير الخارجية العراقي، لم تصدر عن الوزير في الحقيقة إنما اختلقها المسؤول بالجامعة لأسباب واضحة.

وقد نفت وزارة الخارجية العراقية الأمر واعتبرت ذلك محاولة من جامعة الدول العربية "لإيصال رسائل سياسية إلى تركيا".

ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول بالخارجية العراقية قوله، "إن الوزارة تواصلت مع مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية حول إضافة تصريح على لسان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لم يُدل به، ضمن بيان صادر عن الجامعة".

واعتبرت الخارجية العراقية، "أن إضافة التصريح على لسان الوزير لم تكن أمرا لائقا، خاصة أنه تمت إضافة الفقرة بعد اطلاع الوفد العراقي على البيان وموافقته على صيغته https://tinyurl.com/y6jpptu2 ".