وزير خارجية بريطانيا يصف تركيا بـالحليف المفتاحي بعد محادثة مع تشاوش أوغلو

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره البريطاني دومينيك راب، قضايا شرقي البحر المتوسط وليبيا وإقليم قره باغ الأذربيجاني المحتل من أرمينيا ووباء كورونا.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها، الاثنين.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني إن المحادثة الهاتفية التي أجراها مع تشاوش أوغلو تناولت الجهود اللازمة لخفض التصعيد في شرقي المتوسط وأزمة قره باغ والوضع في ليبيا.

ووصف راب تركيا بأنها "صديق للمملكة المتحدة وحليف مفتاحي في حلف الناتو".

كما أجرى تشاوش أوغلو مكالمة أخرى مع وزير خارجية قرغيزيا الجديد رسلان كازاكباييف، هنأه فيها بتسلمه المنصب.