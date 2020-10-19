حزب العدالة والتنمية: أنقرة ستكون دائماً بجانب قبرص التركية

قال حزب العدالة والتنمية التركي، إن أنقرة ستقف دوماً إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية، وتدعم حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الناطق باسم الحزب، عمر تشليك، عبر حسابه على تويتر، هنأ فيها زعيم "حزب الوحدة الوطنية" أرسين تتار، بفوزه في انتخابات رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكد تشليك أن الفائز في الانتخابات الرئاسية هم القبارصة الأتراك، وسياسة حماية حقوقهم ومصالحهم في شرق المتوسط.

وأشاد بروح الديمقراطية التي أظهرتها قبرص التركية خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن القبارصة الأتراك اختاروا أرسين تتار "الساعي لحماية سيادة القبارصة الأتراك، وحقوقهم ومصالحهم في شرقي المتوسط."

وأردف: "قبرص التركية عنصر رئيسي من أجل الديمقراطية والسلام في المنطقة".

والأحد، أعلنت رئيسة اللجنة العليا للانتخابات نارين فردي شفيق، في تصريح، أن تتار حصل في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، على 51.74 في المئة من إجمالي عدد أصوات الناخبين.

وقالت رئيسة اللجنة إن المرشح المستقل والرئيس المنتهية ولايته مصطفى أقينجي، حصل على 48.26 في المئة من الأصوات.

وكانت الجولة الأولى جرت في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ولم يتمكن خلالها أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.