الاستخبارات التركية تحيّد إرهابيا مدرجا على القائمة الحمراء للمطلوبين

تمكن جهاز الاستخبارات التركي، من تحييد إرهابي في منظمة "بي كا كا"، مطلوب بمذكرة حمراء لدى سلطات البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية تركية، أن الإرهابي "أحمد بال" الملقب بـ "دارا كاتو"، كان يشغل منصب المسؤول الاستخباراتي المزعوم للمنظمة في منطقة متينا شمال العراق.

وأضافت المصادر أن "بال" كان يعتزم إجراء اجتماع سري مع بعض العناصر الإرهابية في المنطقة.

وتمكنت الاستخبارات التركية بالتعاون مع شبكة الاستخبارات المحلية في متينا، من تحديد مكان الاجتماع السري.

وعقب تحديد مكان الاجتماع، قامت الاستخبارات التركية بالتعاون مع الجيش بعملية نوعية، استطاعت خلالها تحييد "بال" و4 إرهابيين كانوا برفقته.

وكانت الاستخبارات التركية تتعقب الإرهابي المذكور منذ عام 2018، وعلمت بأنه قام بإدخال متفجرات وإرهابيين من سوريا إلى الأراضي التركية.

كما علمت الاستخبارات التركية، أنه انتقل خلال العام الجاري إلى منطقة متينا، وقام بجمع معلومات عن العمليات العسكرية التركية في المنطقة.

والتحق "بال" بصفوف منظمة "بي كا كا" الإرهابية عام 2009، وشارك في العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن التركية داخل البلاد.

وفي عام 2018، انتقل "بال" إلى الأراضي السورية وعمل مشرفا على العناصر التي كانت تنقل متفجرات وإرهابيين إلى تركيا، قبل أن يتوجه إلى متينا مطلع العام الحالي.