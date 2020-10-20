جونسون: سنواصل العمل مع أنقرة وأثينا لخفض التوتر شرق المتوسط

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل العمل مع تركيا واليونان للحد من التوتر بينهما شرقي البحر المتوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه جونسون مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تباحثا خلاله قضية شرقي المتوسط إلى جانب مكافحة فيروس كورونا، وملف قبرص ومفاوضات اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد جونسون لنظيره ضرورة الحوار لحل قضية شرق المتوسط، مرحبا بالتصميم على حل النزاعات بالوسائل الدبلوماسية.

وأضاف أن بريطانيا ستواصل العمل مع الجانبين لتخفيف التوتر بين تركيا واليونان.

كما تناولت المحادثة، الانتخابات الرئاسية في جمهورية شمال قبرص التركية، وأشار جونسون إلى أن الحل في قبرص يصب في مصلحة الجميع.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب القبرصي الرومي، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.