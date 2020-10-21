أنقرة تدين الهجوم على موظف الهلال الأحمر التركي باليمن

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح على موظف الهلال الأحمر التركي في مدينة عدن اليمنية.

وشددت الوزارة في بيان، الأربعاء، على ضرورة إلقاء القبض على منفذي الهجوم الغادر الذي استهدف موظف الهلال الأحمر التركي علي جان بوداك، في أقرب وقت ممكن، وتقديمهم للعدالة.

وأعربت الخارجية عن أملها بالشفاء العاجل لـ"بوداك"، الذي يبذل قصارى جهده لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتلبية احتياجاته الأساسية، ودوام الصحة والعافية لكافة عناصر الهلال الأحمر التركي.

والثلاثاء، أعلن رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق، عبر تويتر، إصابة أحد موظفي الجمعية في عدن اليمنية، في هجوم مسلح.

وبحسب الأمم المتحدة، يعيش اليمن إحدى أشد الكوارث الإنسانية حول العالم، حيث يحتاج 80 بالمئة من الشعب للمساعدات الإنسانية والحماية.