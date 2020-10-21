الرئاسة التركية: تصريحات "باشينيان" عن مشكلة "قره باغ" تكشف نية أرمينيا

صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأنه لا حل دبلوماسيا في قره باغ، يكشف عن نية أرمينيا.

وأضاف قالن في تغريدة على حسابه على تويتر: "واضح من يريد الحرب، وهذا يؤكد أحقية تركيا وأذربيجان، ولن يتحقق السلام والاستقرار في جنوب القوقاز إلا بعد تحرير قره باغ من الاحتلال".

وفي وقت سابق، دعا باشينيان، المواطنين إلى التوجه للقتال في الجبهات، على خلفية الخسائر المتزايدة لبلاده في مواجهة الجيش الأذربيجاني بإقليم "قرة باغ" المحتل وادعى أن قضية "قره باغ" لا يمكن حلها دبلوماسيا في المرحلة الراهنة.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية.