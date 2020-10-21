تركيا.. حبس أردني بتهمة التجسس على معارضين لصالح الإمارات

أمرت محكمة تركية، الأربعاء، بحبس المواطن الأردني أحمد محمود عايش الأسطل لاتهامه بالتجسس لصالح الإمارات العربية المتحدة.

وقررت المحكمة في ولاية صقاريا وسط تركيا، حبس الأسطل بتهمة "الحصول على معلومات يجب أن تظل سرية من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية، بغرض التجسس السياسي أو العسكري وإفشائها".

وتسلل الأسطل إلى المؤسسات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين متخفيًا بهوية صحفي معارض لنظام الإمارات، وقام بجمع معلومات ووثائق.

الأسطل الذي كان يعد تقارير حول "المعارضين العرب" و"الإخوان المسلمين"، يقيم في تركيا منذ العام 2013.

وكان جهاز الاستخبارات في صقاريا، وفرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الولاية قد ألقيا القبض على الأسطل، مؤخرًا في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة في صقاريا.