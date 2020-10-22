أردوغان يلتقي بطريرك الأرمن في تركيا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع بطريرك الأرمن في تركيا إسحق مشعليان.

وجرى لقاء أردوغان مع مشعليان في مدينة إسطنبول، على هامش مراسم تأبين جثمان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ماركار إسيان.

واستقبل مشعليان الرئيس التركي وعقيلته أمينة أردوغان، عند مدخل كنيسة الأم مريم بمنطقة قوم كابي.

ورافق أردوغان في مراسم تأبين جثمان إسيان، وزراء الداخلية سليمان صويلو والعدل عبد الحميد غل والصحة فخر الدين قوجة والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

كما حضر مراسم التشييع، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ووكيل رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان قورتولموش ونائب رئيس العدالة والتنمية ماهر أونال ووالي إسطنبول علي يرلي قايا.