أردوغان: سنواصل اختبارات منظومة إس-400 والموقف الأمريكي غير ملزم لنا



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صحة الأخبار التي تحدثت عن إجراء اختبارات لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين عقب خروجه من صلاة الجمعة في إسطنبول " أجرينا اختبارات على المنظومة وسنواصل ذلك. والموقف الأمريكي غير ملزم لنا."

وأضاف أردوغان أن اليونان تمتلك منظومة إس- 300 وتقوم باستخدامها بالفعل وليس فقط مجرد اختبارات، إلا أن واشنطن لم تتحذ موقفاً مشابها إزاء اليونان.

وأكد أردوغان عزم بلاده مواصلة طريقها بكل إصرار.

وكانت الخارجية الأمريكية عبرت الأسبوع الماضي عن إدانتها لإجراء تركيا اختبارات على المنظومة مدعية أن ذلك لا يتسق مع مسؤوليات تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي وكشريك إستراتيجي للولايات المتحدة".

اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

وبخصوص الاتفاق حول وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا قال أردوغان إن الاتفاق ليس اتفاقاً على أعلى مستوى وإن الأيام القادمة ستظهر مدى صمودخ والتزام الطرفين به.

وأعرب عن اعتقاده أن الاتفاق يفتقر إلى المصداقية.

الوضع في قره باغ

وبخصوص التطورات في أراضي قره باغ الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا أكد أردوغان أن تركيا لديها الحق في المشاركة بحل هذه القضية بالطرق السلمية بنفس قدر مشاركة روسيا.