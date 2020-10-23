أكار: إلغاء أنقرة وأثينا مناوراتهما جاء بمبادرة من طرفنا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، أن أنقرة وأثينا قررتا إلغاء مناورتهما المضادة شرق المتوسط، بناء على مقترح من بلاده.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به أكار، عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال أكار إن تركيا تؤيد حل المشاكل عبر القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والحل والحوار السياسي.

وأضاف: "قدمنا مقترحا يتناسب مع المسار العام ومبادئ اجتماع الحلف، حيث أعربنا عن استعدادنا لإلغاء إخطار نافتكس (المعلن من جانب تركيا) كبادرة حسن نية، في حال إلغائهم أيضا (إخطار نافتكس المعلن من جانب اليونان)".

واستطرد: "الأمين العام للحلف تعاطى بإيجابية للغاية مع المقترح وأعرب عن دعمه له، ولاحقا أعرب نظيري اليوناني عن دعمه للمقترح وتعاطى بإيجابية معه".

وأردف: "يعمل حاليا ممثلونا في مقر الحلف على هذا الموضوع (إلغاء المناورات)، ونتوقع منهم استكمال الإجراءات خلال الأيام المقبلة".

يشار إلى أن تركيا أعلنت إخطار نافتكس اعتبارا من 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لإجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط، ردا على إعلان مماثل لليونان ينتهي في 29 من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، أكد أكار أن تركيا لن تتغاضى عن أي محاولة لفرض أمر واقع ينتهك القانون والحقوق.

وأضاف: "على الجميع أن يدرك بأن تركيا مصممة وعازمة على الدفاع وحماية حقوقها ومصالحها، وستواصل التعبير عن ذلك على كافة المستويات".

من ناحية أخرى، أشار أكار إلى أنه أكد خلال الاجتماع، ضرورة انسحاب القوات الأرمينية من أراضي أذربيجان المحتلة، كشرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب منطقة القوقاز.