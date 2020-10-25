أنقرة ترفض مزاعم اليونان حول أنشطتها شرقي المتوسط

رفضت الخارجية التركية، الأحد، مزاعم اليونان حول أنشطة البحوث السيزمية التي تجريها تركيا في جرفها القاري بشرق المتوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، إن الخارجية اليونانية نشرت بيانا الأحد، يزعم بأن أنشطة البحوث السيزمية -التي تجريها تركيا في جرفها القاري بشرق المتوسط- تجري بالجرف القاري لليونان ووصفها بـ"غير القانونية".

وأوضح أقصوي في بيان أن مزاعم اليونان "لا أساس لها" وأن "المنطقة التي تجري فيها سفينة (أوروتش ريس) أنشطة البحوث السيزمية تقع بالكامل ضمن الجرف القاري لتركيا، والذي تم تحديده على أساس القانون الدولي والمسجل لدى الأمم المتحدة".

وأكد أن بلاده أوضحت ذلك بشكل صريح للسفير اليوناني في أنقرة بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وشدد أن المنطقة -التي تجري فيها السفينة أنشطة البحوث السيزمية خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني- تبعد عن البر الرئيسي لليونان نحو 440 كم، فيما تبعد نحو 130 كم عن البر الرئيسي لتركيا.

وجدد تأكيده استعداد تركيا الدائم للتعاون والحوار لإيجاد حل عادل في شرق المتوسط، يضمن الحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك.

وأضاف: "ننتظر من اليونان التوقف عن خلق أسباب مصطنعة ووضع شروط مسبقة لتجنب الحوار مع بلادنا".