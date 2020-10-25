"العدالة والتنمية": تهجم الفاشيين على أردوغان مدعاة افتخار

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، إن تهجم الفاشيين في أوروبا على الرئيس رجب طيب أردوغان، يعد مدعاة افتخار، لأنهم يعادون كل من يناضل من أجل الإنسانية.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، الأحد، تعليقا على نشر "خيرت فيلدرز" زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف، رسما كاريكاتوريا يستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأرفق تشيليك منشوره بوسم "الإرهابي خيرت فيلدرز" "#TerroristGeertWilders"، واصفا إياه بالفاشي عديم الأخلاق والمعادي للانسانية.

وتابع: "نشعر بالافتخار من تهجم الفاشيين أعداء الإنسانية على رئيسنا، لأن هؤلاء يعادون كل من يناضل من أجل الانسانية. العار الأكبر هو أن يكون المرء ممن يشيد هؤلاء به".

وأردف السبب الوحيد لتهجم الفاشيين على أردوغان، هو وقوفه إلى جانب المظلومين في العالم من منطلق إنساني، دون أي تنازل.

ولفت إلى أنه عندما يتهجم هؤلاء الفاشيين من أمثال فيلدرز على الرئيس أردوغان، فهم يرمون لاراقة دماء المظلومين في سوريا وليبيا، وممارسة ظلم هتلر لليهود في أوروبا، على المسلمين.