تشاوش أوغلو يستنكر تصاعد العداء للإسلام والأجانب بأوروبا

استنكر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، تصاعد ظاهرة معاداة الإسلام والأجانب في أوروبا.

وأضاف في تغريدة على تويتر الأحد: "عندما قلنا الحقيقة في وجوههم، تعالت أصوات العنصرييين البائسين في أوروبا مجددا، إنهم يسعون لتحقيق مكاسب عبر معاداة الاسلام والأجانب".

وتابع "حان الوقت كي نقول كفى لسياسيي أوروبا المتعجرفين ذوي العقلية الفاشية".

وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، إن تهجم الفاشيين في أوروبا على الرئيس رجب طيب أردوغان، يعد مدعاة افتخار، لأنهم يعادون كل من يناضل من أجل الإنسانية، وذلك تعليقا على نشر "خيرت فيلدرز" زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف، رسما كاريكاتوريا يستهدف الرئيس التركي.