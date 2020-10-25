أردوغان يتحدى واشنطن حول إس-400 ويطالب ماكرون مجدداً بفحص قدراته العقلية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن رفضه تهديدات الولايات المتحدة بشأن استخدام بلاده منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، متحديا واشنطن بالقول "أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون".

وفي كلمة بمؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية ملاطية، قال أردوغان مستنكرا التهديدات: "لسنا دولة قبائل؛ بل تركيا".

وأكدت تركيا الاختبار الأول لمنظومة إس -400 وهو ما تبعه تلميحات من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بشأن إمكانية تأثر العلاقات الدفاعية بين الجانبين.

ورفضت وزارة الدفاع التركية السبت التلميحات الأمريكية. وقال الرئيس أردوغان الأحد: "مهما كانت عقوباتكم فلا تترددوا في تطبيقها".

وقال أردوغان إن تركيا دفعت ثمن مقاتلات "إف-35" لكن الجانب الأمريكي لم يسلمها وقام بتوجيه التهديدات لإعادة منظومة "إس-400" إلى روسيا.

ولفت إلى أنه طلب عندما كان رئيسًا للوزراء شراء طائرات بدون طيار من الولايات المتحدة، لكن الأخيرة رفضت وهو ما جعل تركيا تطور هذه الطائرات بنفسها.

وشدّد على أن تركيا باتت تشكل نموذجا في العالم على صعيد الطائرات بدون طيار الهجومية، والآن تحاول بعض الدول عرقلتها في هذا الإطار.

في سياق آخر، جدد الرئيس التركي دعوته لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخضوع إلى فحوص لصحته العقلية بعد يوم على اعتراض باريس على تصريحات مماثلة.

وقال أردوغان إن ماكرون "مهوّس بأردوغان ليل نهار"، مضيفا "لذا عليه حقا الخضوع لفحوص" لصحته العقلية.

وأثارت سياسات ماكرون في مواجهة التيارات الإسلامية وتصريحاته حول تبني بلاده للرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام حفيظة العديد من الدول الإسلامية وبينها تركيا، وشهدت دول عدة في العالم الإسلامي فعاليات مستنكرة.

ورد أردوغان أيضاً كذلك على القيادي اليميني المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز الذي نشر رسما كاريكاتوريا يسخر من الرئيس التركي على تويتر.

وقال أردوغان "عليك أن تعرف حدودك. الفاشية ليست في قاموسنا بل في قاموسك".