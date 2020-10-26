أردوغان: اليونان وقبرص الرومية مسؤولتان عن الوضع بالمتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن اليونان وقبرص الرومية تتحملان مسؤولية الوضع الحالي في شرق البحر المتوسط لتجاهلهما تحذيرات ومقترحات تركيا البناءة منذ 2003.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره رئيس جمهورية قبرص التركية أرسين تتار بأنقرة.

وأضاف أردوغان أن القبارصة الأتراك يؤيدون حلا عادلا ومستداما بالجزيرة المقسمة منذ عام 1974.

وشدد أن "جهود القبارصة الأتراك وحدها لا تكفي لحل قضية الجزيرة، لاسيّما وأن الجانب الرومي ليس لديه نية لقبول تسوية على أساس الشراكة المتكافئة".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تتمسك بإرادتها لإيجاد حل عاجل ودائم في قبرص.

وأشار إلى أنه سيجري زيارة إلى جمهورية شمال قبرص التركية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ووصل تتار إلى أنقرة في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه مهام الرئاسة عقب الانتخابات التي شهدتها قبرص التركية في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.