انفجار بمدينة إسكندرون جنوبي تركيا وتحييد إرهابيين

وقع انفجار مساء الاثنين، في مدينة إسكندرون بولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وأفادت مصادر أمنية أن الانفجار وقع في شارع "فنر" وسط إسكندرون، وأن عناصر الشرطة والإطفاء سارعت إلى مكان الانفجار.

من ناحيتها ذكرت ولاية هاطاي في بيان أن "الانفجار وقع خلال مطاردة إرهابي".

وأضافت أن قوات الأمن ارتابت في أمر إرهابيين اثنين عند حاجز أمني ببلدة باياس (بإسكندرون)، وطاردت أحدهما وتمكنت من تحييده في إسكندرون.

وأكدت أن انفجارا وقع خلال عملية مطاردة وتحييد الإرهابي، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية.

ولاحقا أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تحييد ارهابيين اثنين على خلفية الانفجار.

وقال صويلو في تغريدة على تويتر:" أحسنتم أبطالنا. كلاهما في قبضتنا، سنروي القصة"، مرفقا تغريدته بوسم "إسكندرون" دون مزيد من التفاصيل.