في رأس العين.. عربات الجيش التركي المدرعة في خدمة الطفولة

حمايةً لهم من الألغام أو القنابل التي زرعها إرهابيو ي ب ك قبل دحرهم من المنطقة، يقوم الجيش التركي في منطقة رأس العين السورية المحررة بإيصال أطفال المنطقة إلى مدارسهم بالعربات المدرعة.

ونشرت وزارة الدفاع التركية تغريدة، الاثنين، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "التعليم حق كل طفل".

وأضافت الوزارة: "ها هم أبطال جيشنا يقومون بإيصال أطفال رأس العين بعربات مصفحة إلى مدارسهم بعد تحرير منطقتهم من الإرهابيين وترميم المدارس".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر المذكور، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 منه.