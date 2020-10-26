قالن وأوبراين يبحثان هاتفياً النزاع بين أرمينيا وأذربيجان والوضع في سوريا

بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الاثنين، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، قضايا إقليمية في مقدمتها قره باغ، والملف السوري.

وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة، أن مباحثات قالن وأوبراين جاءت في اتصال هاتفي.

وشدد الاتصال على أهمية البحث عن حل لقضية إقليم "قره باغ" المحتل بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدًا أن انتهاكات أرمينيا للهدنة، واستهدافها للمدنيين تتعارض مع القانون الدولي، وغير مقبولة.

وأشار إلى التأكيد على ضرورة انسحاب أرمينيا الكامل من الأراضي المحتلة في قره باغ وما حوله من أجل تحقيق حل دائم ومستدام.

وأوضح أن الاتصال أكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة لضمان وحدة أراضي أذربيجان في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما تطرق قالن وأوبراين إلى الأوضاع في منطقة إدلب السورية، حيث أعربا عن قلقهما من تصعيد قوات النظام وداعميه في المنطقة، بحسب البيان.

وأكدا على ضرورة الحفاظ على تفاهم 5 مارس/ آذار (بين تركيا وروسيا) حيال الهدنة في إدلب، ودعم مسار العمل الدستوري وعملية الحل السياسي.