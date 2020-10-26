كبادرة حسن نية.. تركيا تلغي إخطار "نافتكس" شرقي المتوسط

ألغت تركيا، الاثنين، إخطارها البحري "نافتكس" الخاص بالتدريب العسكري على الرماية شرقي بحر المتوسط كبادرة حسن النية.

وأوضحت مصادر أمنية تركية، أن أنقرة ألغت إخطار نافتكس المعلن لغاية 28 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بشكل متزامن مع إلغاء أثينا إخطارها المماثل الساري حتى الـ 29 من الشهر نفسه.

وقالت المصادر إن تركيا مستمرة في تأييدها للحوار وإيجاد حل سياسي للخلافات في شرق المتوسط وبحر إيجة استنادا إلى القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.

وأضافت أن تركيا -بعد دعمها ومشاركتها بدون شروط مسبقة في الاجتماعات التقنية التي نظمها حلف شمال الأطلسي لبحث أساليب فض النزاع في شرق المتوسط- لا تتردد في اتخاذ الكثير من الخطوات لإظهار حسن النية، وهذا ما وضحته خلال الاجتماع الأخير لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف.

وذكرت أنه خلال الاجتماع المذكور قررت تركيا واليونان بشكل متبادل إلغاء إخطاري نافتكس سبق وأعلنتهما شرقي المتوسط وبحر إيجة.

وأوضحت أن قرار الإلغاء جرى تطبيقه بعد العمل والتنسيق بن الدولتين في مقر الحلف ببروكسل.

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، صرح الجمعة، أن أنقرة وأثينا قررتا إلغاء مناورتهما المضادة شرقي المتوسط، بناء على مقترح قدمته بلاده، خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.