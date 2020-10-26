وزير الدفاع التركي يصل كازاخستان في زيارة رسمية

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إلى كازاخستان اليوم في زيارة التقى خلالها وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية بايبوت أتاكولوف.

وجرى اللقاء في مقر وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في العاصمة "نور سلطان"، عقب اجتماع أجراه في وزارة الدفاع الكازاخية، بحسب مراسل الأناضول.

وإثر الاجتماع الثنائي بين أقار وبايبوت، ترأس الأول الاجتماع بين وفدي البلدين، مستهلا حديثه بتقديم الشكر على حسن الضيافة.

وتطرق أقار إلى الصداقة بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وقاسم جومرت توكاييف، مشددًا على مواصلة السير على الطريق الذي شقه الزعيمان "لتعزيز قواتنا المسلحة من أجل شعوب البلدين".

وقال: "أعمالنا هذه لا تساهم في إرساء السلام والاستقرار في بلدينا فقط بل بالمنطقة كاملة"، مشيرا أن لتركيا وكازاخستان ثقافة مشتركة.

من جانبه قال أتاكولوف، إن تركيا كانت من أولى الدول التي سارعت بتقديم المساعدات لكازاخستان بعد انتشار فيروس كورونا.

وأردف: "نقدم الشكر للشعب التركي، ولن ننسى ذلك أبدًا".

وبهذا الخصوص رد الوزير التركي بالقول: "تعاوننا في مكافحة كورونا مجرد رمز، نحن نؤيد استمرار تعاوننا مع كازاخستان الشقيقة بوتيرة أكبر".

واثر التصريحات المذكورة، تواصل الاجتماع بعيدا عن عدسات الصحفيين.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى كازاخستان لدعمها في مكافحة كورونا، تلتها مساعدات طبية أخرى في 13 تموز/يوليو الماضي.