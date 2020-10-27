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أردوغان يتقدم بشكوى قضائية ضد الزعيم الهولندي المتطرف غييرت فيلدرز

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 27.10.2020 12:44
آخر تحديث في 27.10.2020 13:44
أردوغان يتقدم بشكوى قضائية ضد الزعيم الهولندي المتطرف غييرت فيلدرز

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكوى قضائية ضد زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف "غييرت فيلدرز" على خلفية نشره كلاماً مسيئاً لشخص رئيس الجمهورية التركية.

وقدم الشكوى للنيابة العامة في العاصمة أنقرة، محامي الرئيس التركي، حسين أيدن، ضد غييرت فيلدرز.

وتستند عريضة الشكوى المقدمة، على المادة 104 من الدستور التركي، التي تمنع توجيه إساءة لمنصب رئيس الجمهورية التركية.

وجاء في عريضة الشكوى: "العبارات التي استخدمها المشتبه به فيلدرز بحق رئيس جمهوريتنا، مهينة وغير محترمة وتعد جريمة واضحة لنشرها علنا على وسائل التواصل الاجتماعي. وعليه نطالب بفتح دعوى قضائية بحق المشتبه".

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