تركيا.. السجن 5 أعوام لموظف بالقنصلية الأمريكية بإسطنبول

قضت محكمة تركية، الثلاثاء، بالسجن أكثر من 5 أعوام، على موظف محلي لدى القنصلية الأمريكية في إسطنبول، بتهمة مساعدة تنظيم "غولن" الإرهابي.

وحضر الجلسة في الدائرة الـ27لمحكمة الجنايات بإسطنبول، كل من المتهمين نظمي مته جان تورك، وزوجته سيفيم، وابنته كوثر إيرم، برفقة محاميهم.

كما شارك في الجلسة، القنصل العام الأمريكي في إسطنبول داريا دارنيل، والقائم بأعمال سفارة واشنطن لدى أنقرة جيفري هوفينير، وعدد من موظفي القنصلية.

وقررت المحكمة فرض عقوبة السجن على نظمي مته جان تورك 5 أعوام وشهرين و15 يوما، في حين قضت بتبرئة زوجته وابنته، لعدم اكتمال الأدلة.

وكانت النيابة العامة بإسطنبول استدعت المواطن التركي جان تورك، بناء على إفادات أدلى بها "متين طوبوز"، وهو موظف آخر بالقنصلية موقوف بتهم "انتهاك الدستور" و"التجسس" و"محاولة إسقاط حكومة الجمهورية التركية".

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"، ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء إلى تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي، الذي قام بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016.