تركيا.. تظاهرات واسعة نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام وتنديدا بـماكرون

شهدت معظم الولايات التركية، الأربعاء، تظاهرات واسعة نصرة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتنديدا بتطاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الإسلام والمسلمين.

وشارك آلاف الأشخاص في التظاهرات التي دعا إليها اتحاد نقابات موظفي القطاع العام في تركيا (مأمور ـ سان) للاحتجاج على التصريحات الفرنسية بحق الإسلام.

كما ندد المشاركون في التظاهرات بالصور والرسوم الكاريكاتورية التي تشكل تطاولا على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مستنكرين في الوقت نفسه دفاع الرئيس الفرنسي عنها.

ومن الولايات التي شهدت تظاهرات، إسطنبول وإزمير وموغلا وموش وهكاري وبيتليس ووان وغيراسون وغوموش خانة وبايبورت وأوردو وأرتفين وأضنة وأفيون قرا حصار وغازي عنتاب.

كما خرجت تظاهرات في شانلي أورفة وملاطية وأدي يامان وكيليس ويوزغات ونيدة وقرق قلعة وسيواس وقيصري وقرشهير ونوشهير وزونغولداق وصقاريا وقوجة إيلي وبولو وقرابوك وبارطن ودوزجة وتكيرداغ.

والاثنين، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شعبه إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، على خلفية دعوات فرنسية لمقاطعة المنتجات التركية.

ووجه الرئيس أردوغان دعوة إلى كافة زعماء العالم، للوقوف بجانب المسلمين المظلومين في فرنسا. وأشار إلى أن التهجم على الإسلام والمسلمين "بدأ بتشجيع من زعيم فرنسا (ماكرون) المحتاج إلى علاج عقلي".

وتابع قائلا: "العداء للإسلام والمسلمين أصبح سياسة مدعومة على مستوى الرؤساء في بعض الدول الأوروبية".

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم تشكل تطاولا بحق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني.

والأربعاء الماضي، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.