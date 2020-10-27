نائب أردوغان: لن نسمح للإرهاب بدخول أراضينا

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الثلاثاء، أن القوات الأمنية التركية لن تسمح للإرهاب وداعميه بدخول الأراضي التركية.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، تعليقا على تحييد ارهابيين اثنين على خلفية انفجار وقع مساء الاثنين في مدينة إسكندرون بولاية هطاي.

وقال أوقطاي "لن نسمح للإرهاب وداعميه بدخول الأراضي التركية".

وتابع "أهنئ قواتنا الأمنية البطلة التي حالت دون وقوع الهجوم الإرهابي في هطاي".

وأعرب عن تمنياته بالسلامة لجميع سكان مدينة إسكندرون.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت ولاية هطاي في بيان أن "الانفجار وقع خلال مطاردة إرهابي".

وأضافت أن قوات الأمن ارتابت من أمر إرهابيين اثنين عند حاجز أمني ببلدة باياس (بإسكندرون)، وطاردت أحدهما وتمكنت من تحييده في إسكندرون.

وأكدت أن انفجارا وقع خلال عملية مطاردة وتحييد الإرهابي، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية.

وفي تغريدة على تويتر، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو تحييد الإرهابيين الاثنين.