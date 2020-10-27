والي هطاي يعلن القضاء التام على بي كا كا الإرهابية في جبال الأمانوس

أعلن والي هطاي القضاء التام على منظمة "بي كا كا" الإرهابية في جبال الأمانوس في الولاية المحاذية للحدود السورية.

وقال رحمي دوغان، الاثنين، في تصريح صحفي إن جبال الأمانوس كانت مرتعا للمنظمة الانفصالية لسنوات، حيث مرت فترات كانت تحتضن نحو 150 - 200 إرهابي.

وأضاف أن فرق الأمن التركية تمكنت من تحييد 3 إرهابيين في المنطقة خلال عملية في 22 أغسطس/ آب الماضي، و4 إرهابيين إثر عملية في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ومقتل واعتقال إرهابيين إثر عملية في اليوم التالي.

وأوضح أن الإرهابي المعتقل هو "يولداش سليم جليك" نجل الرئيس السابق لحزب السلام والديمقراطية، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الحالي "دمير جليك".

وذكر أن أجهزة الاستخبارات التركية توصلت لمعلومات حول تسلل 4 إرهابيين من منطقة "منبج" السورية إلى جبال الأمانوس جواً باستخدام الباراموتور (طائرة شراعية) على دفعتين الأولى في 28 أيلول/ سبتمبر والثانية في 10 أكتوبر الجاري.

وبيّن أن أجهزة الأمن تمكنت من تحييد اثنين من الإرهابيين في 18 أكتوبر، فيما جرى تحييد الاثنين الآخرين اليوم.

وأكد أن جبال الأمانوس خالية من الإرهابيين اعتبارا من اليوم.