أردوغان: هناك مؤشرات على عدم دعم روسيا للاستقرار بسوريا

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، أن هناك مؤشرات تظهر عدم دعم روسيا للاستقرار والسلام في سوريا.

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان "استهداف روسيا مركز لتأهيل الجيش الوطني السوري في إدلب مؤشر على عدم دعمها للسلام الدائم والاستقرار بالمنطقة".

وأضاف أنه في حال لم يتم الوفاء بوعود إخراج الإرهابيين من الخطوط التي تم تحديدها في سوريا، فإن لتركيا الحق في إخراجهم متى أرادت.

وأكد قائلا إن "تركيا قادرة على تطهير كامل سوريا من التنظيمات الإرهابية إن لزم الأمر".

وأشار إلى أنه "ينبغي على الذين يلتفون للسيطرة على أراضي سوريا والذين يتخلفون عن مكافحة "داعش" أن يتخلوا عن هذه المسرحية".

وشدد أن تركيا هي البلد الوحيد الذي يخوض كفاحًا بالمعنى الحقيقي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.