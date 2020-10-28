تركيا تدعو المجتمع الدولي للرد على "غدر" أرمينيا

دعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، المجتمع الدولي للرد على الهجوم الأرميني الجديد على مدينة بردة غربي أذربيجان.

وأضافت الخارجية التركية في بيان، أنه عقب الهجوم الوحشي الأرميني، الثلاثاء، قتل 21 شخصا وأصيب أكثر من 70 آخرين، في هجوم "دنيء وغادر" على المدنيين في مدينة بردة الواقعة خارج منطقة الصراع في أذربيجان.

وأشار البيان إلى أن الوقت حان منذ فترة طويلة للمجتمع الدولي ولا سيما للرؤساء المشاركين لمجموعة "مينسك" للرد على أرمينيا.

وقال البيان: "نتمنى الرحمة من الله لأشقائنا الذين فقدوا أرواحهم، والشفاء العاجل للجرحى، ونقدم تعازينا لأذربيجان العزيزة".

وتابع: "ندين ونشجب هذه الهجمات الدنيئة التي تواصلها أرمينيا ضد السكان المدنيين دون تفرقة بين الأطفال والكبار".

وأوضح البيان أن سياسة أرمينيا الغادرة لقتل المدنيين، هي مظهر للعقلية المريضة التي تقف وراء مجزرة خوجالي بحق الأذربيجانيين.

وذكر البيان أن الإدارة الأرمينية التي تستخدم كل الوسائل لتجنب مغادرة الأراضي المحتلة، تتصرف بطريقة فقدت عقلها وضميرها.

وأصابت القنابل الملقاة من الأراضي الأرمينية، في وقت سابق الأربعاء، مركز مدينة بردة، الواقعة خارج إقليم "قره باغ."

وارتفع عدد ضحايا قصف القوات الأرمينية على المدينة، بقنابل عنقودية، إلى 21، والإصابات إلى أكثر 70 مدنيا.