منشق عن بي كا كا الإرهابية يكشف تورط حزب الشعوب الديمقراطي

روى أحد المنشقين عن صفوف منظمة "بي كا كا" الإرهابية كيف تم تجنيده من قبل حزب الشعوب الديمقراطي والتغرير به، في إفادة بعد استسلامه للسلطات الأمنية التركية.

ففي إطار استمرار الأجهزة الأمنية والعسكرية التركية محاولاتها لإقناع المختطفين من قبل "بي كا كا"، بالاستسلام والانشقاق عن صفوف المنظمة الإرهابية، استسلم المدعو "إي. جي" مؤخراً للسلطات التركية، في معبر خابور الحدودي بين تركيا وإقليم شمال العراق، بعد أن اختطفته "بي كا كا" قبل 6 أعوام، عندما كان يبلغ العشرين من العمر.

وأوضح أنه خلال دراسته الجامعية، تواصل معه أشخاص يروجون لأفكار المنظمة الإرهابية ويجنّدون الشباب لصفوفها.

وأضاف "إي. جي" أن الشخص الذي تواصل معهم، أقنعه برفقة شباب آخرين بالتوجه إلى مقر حزب الشعوب الديمقراطي بإسطنبول، مزوداً إياهم بكلمة سر، يذكرونها حين وصولهم إلى مقر الحزب بإسطنبول.

وأفاد أنهم لدى وصولهم إلى مقر "الشعوب الديمقراطي" بإسطنبول، ذكروا كلمة السر "نحن ضيوف رضا" لمسؤول الحزب، فاصطحبهم إلى منزل حصلوا فيه على التدريبات النظرية اللازمة، بعد تسليم هواتفهم لمقر الحزب.

وأشار إلى أنه عقب خضوعهم لتدريبات نظرية في منزل بإسطنبول، أرسلهم مسؤول "الشعوب الديمقراطي"، إلى ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد، ليعبروا من هناك إلى شمال شرقي سوريا، ومنها إلى العراق، بطرق غير شرعية.

وأضاف أنه خضع لتدريبات عسكرية في أحد معسكرات "بي كا كا" بالعراق، قبل أن يقرر الانشقاق من صفوفها والاستسلام للأمن التركي، عبر سلطات إقليم كردستان العراق.

وأكد "إي. جي" أنه وخلال تواجده بمعسكرات "ي ب ك/بي كا كا" في سوريا، شاهد قدوم جنود أمريكان من قاعدة قريبة، لتدريب ميليشيات "ي ب ك/بي كا كا" طيلة 10 أيام.