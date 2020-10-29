أردوغان وعلييف يبحثان هاتفياً ملف "قره باغ" وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، العلاقات الثنائية، وملف إقليم "قره باغ" المحتل، وقضايا إقليمية.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان وعلييف تحدثا هاتفيا، الخميس.

وأضاف البيان، أن علييف قدم تهانيه للرئيس أردوغان والشعب التركي بمناسبة الذكرى الـ97 لتأسيس الجمهورية.

من جانبه، أعرب الرئيس أردوغان عن بالغ شكره للرئيس علييف، مؤكدا استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب أذربيجان.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.