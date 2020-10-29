الخارجية التركية تدين بشدة الاعتداء الإرهابي في نيس الفرنسية

أعلنت تركيا إدانتها "الشديدة" للهجوم "الوحشي" بالسكين الذي أوقع ثلاثة قتلى في نيس جنوب شرق فرنسا، واضعة جانباً التوتر الكبير بين انقرة وباريس للتعبير عن "تضامنها".

واعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندين بشدة الهجوم الذي نفذ اليوم داخل كنيسة نوتردام في نيس (...) ونقدم تعازينا لأقارب الضحايا".

وأضافت "من الواضح أن الذين ارتكبوا مثل هذا الهجوم الوحشي في مكان مقدس للعبادة لا يمكن أن تكون لديهم أي قيم دينية أو إنسانية أو أخلاقية" مؤكدة "تضامنها مع الشعب الفرنسي في مواجهة الإرهاب والعنف".

وقبل أيام من عيد جميع القديسين، قتل ثلاثة أشخاص أحدهم نحراً الخميس في نيس في هجوم بالسكين في كنيسة نوتر دام.

وتم اعتقال منفذ الهجوم الذي صنفه المحققون الفرنسيون عملاً إرهابيا.

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين بالتحديد على قتل أستاذ في فرنسا لأنه عرض على التلاميذ رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في حصة دراسية حول حرية التعبير.

ونددت تركيا بدفاع الرئيس الفرنسي عن حرية نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد خلال تأبين المعلم الفرنسي سامويل باتي ما أثار موجة غضب في العالم الإسلامي حيث تعالت الأصوات الداعية إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما عنيفا على ماكرون في الأيام الأخيرة واتهمه بقيادة "حملة كراهية" ضد الإسلام.

وردا على ذلك استدعت فرنسا سفيرها في أنقرة وزادت حدة التوتر حتى دعا أردوغان الاثنين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.