تشاوش أوغلو ونظيره الأذربيجاني يبحثان هاتفياً التطورات في قره باغ

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، التطورات في إقليم قره باغ المحتل من قبل أرمينيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الخميس، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار اعتبارا من صباح الاثنين، بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "قره باغ" المحتل.

وخرقت أرمينيا الهدنة للمرة الثالثة على التوالي، باستهدافها وحدات عسكرية أذربيجانية، وقصف مدنيين في مدينة ترتر، وعدة مواقع على خط الجبهة، منها توفوز، وكده باي، وتاش كسن، ومدن فضولي، ولاتشين، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وسبق أن انتهك الجيش الأرميني الهدنة الإنسانية الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والثانية في 18 من الشهر ذاته.

وبدأت أذربيجان في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي عملية عسكرية لتحرير أراضيها المحتلة، وتمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و170 قرية.