في الذكرى الـ 97 لتأسيس الجمهورية.. أردوغان يضع إكليلاً من الزهور على ضريح أتاتورك

قام الرئيس رجب طيب أردوغان، برفقة وزراء الحكومة وقادة أحزاب المعارضة، بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بمناسبة الذكرى الـ 97 لتأسيس الجمهورية.

وبدأ أردوغان مراسم الزيارة بوضع إكليل من الزهور على ضريح أتاتورك، ثم الوقوف دقيقة صمت، وقراءة النشيد التركي.

ثم توجه لاحقا إلى دفتر زوار الضريح، حيث سجل فيه "أيها العزيز أتاتورك، نعيش اليوم سعادة الاحتفال بالعيد الـ97 للجمهورية".

وأضاف "نواصل بذل أقصى جهدنا في سبيل نقل الجمهورية التي أورثتنا إياها، إلى الأمام، وتحقيق أهدافها وآمالها".

وتابع أن "تركيا تحقق اليوم نجاحا تلو الآخر في كافة المجالات بدءا من الديمقراطية والحريات، مرورا بالدفاع والاقتصاد، وصولا إلى الصحة والسياسة الخارجية".

وأفاد أردوغان أن "الهجمات التي تستهدف تركيا من الداخل والخارج، بهدف تعطيل تقدمها، تزيد عزمنا وإصرارنا على الكفاح".

وأردف: "سنواصل مسيرتنا نحو مستقبلنا المشترك وسط أجواء الوحدة والتضامن والأخوة، مستمدين الشجاعة من تاريخنا الحافل بالانتصارات".

ورافق أردوغان في الزيارة وفد ضخم من كبار المسؤولين، أبرزهم نائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ورؤساء أحزاب "الشعب الجمهوري" كمال قليتشدار أوغلو، و"الحركة القومية" دولت باهتشلي، و"إيي" ميرال أكشنر.

كما ضم الوفد، الوزراء الأعضاء في الحكومة التركية، ورئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية والدرك.

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها أتاتورك، عام 1923.