"مجموعة الصداقة" التركية الأوروبية تهنئ تركيا بعيد الجمهورية

توجهت "مجموعة الصداقة" بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى تركيا بالتهنئة بمناسبة الذكرى الـ 97 لتأسيس الجمهورية.

جاء ذلك على لسان رئيسها البولندي ريسزارد كزارنيكي الذي نشر الخميس، رسالة فيديو بمناسبة الذكرى الـ 97 لتأسيس الجمهورية التركية، جاء فيها باللغة التركية "أصدقائي الأعزاء في مجموعة الصداقة. أهنئ تركيا التي اقتربت من الذكرى المئوية لتأسيسها والتي ساوت بين المواطنين وأعطت المرأة حق التصويت في الانتخابات".

وتأسست "مجموعة الصداقة" بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في 1 يونيو/ حزيران الماضي، برئاسة عضو البرلمان الأوروبي، البولندي ريسزارد كزارنيكي، بهدف "تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية"، بين الجانبين.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.