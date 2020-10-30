اليونان تتضامن مع تركيا بشأن زلزال إزمير

أعرب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، عن تضامن بلاده مع تركيا على خلفية الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، أن دندياس اتصل بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو هاتفيا، وأعرب عن تضامن بلاده إثر الزلزال.

وأعرب الوزيران عن استعداد البلدين لتقديم المساعدة والدعم المتبادل عند الحاجة، إثر الزلزال الذي وقع في بحر إيجه، واتفقا بشأن البقاء على تواصل.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا، وفق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

كما شعر بالزلزال سكان ولايات بورصة، وباليكسير، وجناق قلعة، ويالوفا، وأسكي شهير، وكوتاهية، وبيلاجيك غربي البلاد.