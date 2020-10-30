رئيس الوزراء اليوناني يهاتف أردوغان عقب زلزال بحر إيجه

أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير التركية وبعض الجزر اليونانية في بحر إيجه.

وخلال المحادثة، تبادل أردوغان وميتسوتاكيس التمنيات بالسلامة للمتضريين من الزلزال في البلدين، بحسب مراسل الأناضول.

وأعرب أردوغان عن استعداد بلاده لتقديم المساعدات لليونان إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات ولاية إزمير غربي تركيا، وفق بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وأضاف البيان أن مركز الزلزال في بحر إيجه على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء "سفري حصار"، التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومترا.

وبلغت حصيلة الضحايا في إزمير 6 قتلى و202 مصابا، وفقا لـ "آفاد".