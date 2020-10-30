وزير الصحة التركي يؤكد أن وباء كوفيد-19 تحت السيطرة

أكد وزير الصحة أن تركيا تسيطر على وباء فيروس كورونا، رغم الهجمة الثانية للفيروس.

جاء ذلك في كلمة للوزير فخرالدين قوجة الجمعة خلال افتتاح الاجتماع الرابع لمجلس العلوم الصحية للمجلس التركي الذي أنطلق في إسطنبول.

وقال قوجة إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا شهد تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بدء الوباء، إلا أنه لم يخرج أبدا عن سيطرتنا.

وأضاف أنه "خلال مرحلة الوباء حددنا قواعد وقائية يجب اتباعها في جميع الأماكن العامة مثل الحدائق والشواطئ والمطاعم وأماكن العبادة التي يتردد عليها المواطنون بشكل جماعي".

ولفت قوجه إلى أن "الوباء لم يؤثر على صحتنا فحسب، بل أثر على العديد من مجالات الحياة، كما في جميع بلدان العالم".

وأشار قوجة إلى أن أكثر من 13 ألف فريق صحي لتتبع ملامسي المصابين بفيروس كورونا يعملون بنشاط في كل أنحاء تركيا.



وأوضح الوزير أن هذه الفرق الصحية تتكون من 3 أشخاص على الأقل، وتم تخصيص مركبات لجميع تلك الفرق لتتبع الفيروس.



وبيّن قوجة إلى أنهم في مرحلة التجارب البشرية في دراساتهم لإنتاج لقاحات محلية ضد كورونا. مضيفاً أنهم يواصلون التعاون الوثيق في الدراسات على لقاحات في بلدان أخرى.



وأردف أنه "من أجل تتويج تضحيات الكوادر الصحية التركية قدمنا مقترحا من خلال القنوات الدبلوماسية إلى منظمة الصحة العالمية، لجعل عام 2021 "عام الكوادر الصحية" في جميع أنحاء العالم ، معرباً عن أمله في أن يتم قبول المقترح في جمعية الصحة العالمية التي ستعقد في نوفمبر المقبل.



وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 320 ألفا و762، وعدد المصابين بالفيروس 370 ألفا و832، فيما وصل عدد الوفيات الى 10 آلاف و99.

وأجرت السلطات الصحية التركية 13 مليونا و741 ألفا و180 اختبارا للكشف عن كورونا لغاية اليوم.