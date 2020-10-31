أردوغان يشكر الدول المتضامنة مع تركيا عقب زلزال إزمير

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشكر إلى جميع الدول الصديقة التي تمنت السلامة وتقدمت بالتعازي لتركيا، في ضحايا زلزال إزمير (غرب) وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس التركي، السبت، عبر حسابه في "تويتر".

وقال أردوغان "أتقدم بالشكر إلى جميع الدول الصديقة التي تمنت السلامة وتقدمت بالتعازي في ضحايا زلزال إزمير وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة".

وأضاف: "تقف دولتنا إلى جانب مواطنيها بكل مؤسساتها، والوضع تحت السيطرة".

ونشر الرئيس التركي صورة مرفقة بتغريدته تتضمن أعلام بلدان عديدة من مختلف أنحاء العالم عبّرت عن تضامنها مع تركيا، ومن بينها دول عربية مثل المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والأردن وفلسطين وليبيا والصومال ومصر ولبنان.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وحتى عصر السبت، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال 28 قتيلا وأكثر من 830 مصابا، بينهم ما يزيد على 500 استكملت معالجتهم في المشافي، بحسب معطيات رسمية.