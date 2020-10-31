الحكومة التركية تبني منازل جديدة للمتضررين من زلزال إزمير

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة ستبني منازل جديدة للمواطنين الذين تهدمت منازلهم جراء الزلزال في إزمير.

جاء ذلك في خطاب ألقاه السبت خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، بولاية "وان" شرقي تركيا.

وقال أردوغان: "سنبني منازل جديدة لمواطنينا الذين تهدمت منازلهم جراء الزلزال في إزمير وسنسلمها لهم بأسرع وقت".

وأضاف: "سارعنا بجميع مؤسساتنا إلى نجدة أشقائنا في إزمير منذ اللحظة الأولى للزلزال".

وتمنى أردوغان من الله الرحمة لضحايا الزلزال والسلامة لسكان الولايات التي شعرت بالزلزال والشفاء العاجل للمصابين.

واستذكر أردوغان الزلزال الذي ضرب ولاية "وان" في 2011، موضحا أنه أسفر عن مصرع 644 شخصا وإصابة أكثر من 4 آلاف.

وأضاف: "بعد زلزال وان قمنا ببناء 25 ألفا و172 مسكنا، ومبان عامة ومدارس ومساجد ومرافق اجتماعية وألفين و325 حظيرة وسلمناها لأصحابها".

وأشار إلى إنهاء بلاده إنشاء قسم كبير من مشروع يضم 5 آلاف و 24 منزلًا في ملاطية و18 ألفًا 868 منزلًا في ألازيغ بعد الزلزال الذي ضربهما في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتابع: "سنكون قد أكملنا الباقي بحلول الذكرى السنوية الأولى للزلزال".

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وحتى عصر السبت، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال 28 قتيلا و885 جريحًا، بينهم 642 استكملوا علاجهم في المشافي، بحسب معطيات رسمية.