أردوغان: لن يستطيعوا هزيمة تركيا اقتصادياً وستأخذ مكانها بين كبرى الدول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن الجهات المعادية لبلاده لم تستطع إخضاعها بحيل الوصاية والإرهاب والانقلابات.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الأحد خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، بولاية صامصون شمالي تركيا.

وشدد أن الجهات المعادية لم تستطع وضع الأصفاد في أقدام تركيا عبر التلويح الحصار الاقتصادي.

وأضاف: "لم يستطيعوا ارتهان تركيا، وإخضاعها، أو تدميرها عبر الانقلابات.. ولن يستطعوا هزيمتها اقتصاديا".

وقال: "حين يتكلل كفاحنا بالنجاح، ستأخذ تركيا مكانتها بين كبرى دول العالم سياسيا واقتصاديا".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي استهدفت فيه المنظمات الارهابية والأنظمة المستبدة في المنطقة، حياة وكرامة أشقائنا، لم ندر ظهورنا لهم كما فعل الكثيرون، بل كنا درعا لهم في الميدان".

وأكد في هذا الإطار وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في سوريا وليبيا وأذربيجان.

وتابع: "لقد أبدينا الموقف المشرف ذاته من سوريا إلى ليبيا ومن قبرص إلى (إقليم) قره باغ".