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أردوغان يدعو لمكافحة "معاداة الإسلام"مثل "معاداة السامية"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 01.11.2020 22:41
DHA DHA

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مكافحة معاداة الإسلام على غرار مكافحة معاداة السامية في أعقاب كارثة "الهولوكوست".

جاء ذلك في رسالة مرئية إلى القمة التي أقيمت، الأحد، حول الإبادة الجماعية التي وقعت في مدينة "سريبرينيتسا" البوسنية عقب الحرب العالمية الثانية.

وقال أردوغان: "يجب مكافحة معاداة الإسلام اليوم على غرار مكافحة معاداة السامية في أعقاب كارثة الهولوكوست".

وأكّد الرئيس التركي أن المسلمين الأوروبيين يتعرضون لتمييز ممنهج، ويتم انتزاع حقوقهم وحرياتهم.

وتابع: "يجب أن يتوقف هذا المسار الخاطئ نظرا لتهديده مستقبل البشرية وثقافة التعايش بين المعتقدات".

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