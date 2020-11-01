أنقرة تدين بشدة إصابة قس في ليون الفرنسية

أعربت وزارة الخارجية التركية، السبت، عن إدانتها الشديدة لإصابة قس أرثوذكسي بطلق ناري، في مدينة ليون الفرنسية.

وعبرت الخارجية في بيان، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للقس في أسرع وقت.

كما أعربت عن أملها في انتهاء هذا النوع من الهجمات بالسرعة القصوى، مشددة على تضامنها مع فرنسا في مواجهة الإرهاب.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الشرطة الفرنسية، أن "قساً أرثوذكسيا، يحمل الجنسية اليونانية، تعرض لإطلاق نار باستخدام بندقية صيد بمدينة "ليون" شرقي البلاد ما أدى لإصابته، وهو الآن في وضع صحي حرج، فيما لاذ المهاجم بالفرار.