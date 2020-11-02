الجيش التركي يحييد 9 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، الاثنين، أن 7 عناصر من التنظيم الإرهابي حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" واثنين آخرين إلى منطقة "درع الفرات"، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار فيهما.

وأوضحت أن قوات الكوماندوس التركية تمكنت من تحييدهم أثناء محاولتهم التسلل لتنفيذ أعمال إرهابية.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.