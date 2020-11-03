تشاوش أوغلو يشيد بتركيين أنقذا سيدة وشرطي في هجوم فيينا

أشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بشابين تركيين أنقذا سيدة وشرطي خلال الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا مساء الإثنين.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة عبر "تويتر" مخاطبا الشابين رجب طيب غولتكين، و ميكائيل أوزر: "شكرا لكم، نحن نفتخر بكم".

وأضاف "الليلة الماضية كان هناك في فيينا بطلين، قاما بفعل ماكان يجب على أي تركي ومسلم فعله. رجب طيب غولتكين، و ميكائيل أوزر، شكرا لكم، نحن نفتخر بكم".

وأجرى الوزير التركي اتصالا هاتفيا مع غولتكين الذي أصيب بساقه اليمنى في الهجوم المسلح في فيينا.

وشهدت فيينا مساء الاثنين هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة 17 آخرين، بحسب وزارة الداخلية النمساوية.

وأعلنت الداخلية النمساوية أن التحقيقات تشير إلى أن منفذ الهجوم "من أنصار تنظيم داعش الإرهابي".

غيرّ أنه حتى الساعة (00: 10 ت.غ) من صباح الثلاثاء لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.