نائب وزير الخارجية التركي يبحث مع بيدرسون التطورات في سوريا

بحث نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، التطورات في سوريا، وأنشطة اللجنة الدستورية.

وأفاد مراسل الأناضول الثلاثاء، أن أونال التقى مع بيدرسون في العاصمة أنقرة.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا، وأنشطة اللجنة الدستورية.

وانعقدت أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية، بين يومي 24 و29 أغسطس/ آب الماضي.

يشار أن اللجنة الدستورية تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.