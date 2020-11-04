نائب وزير الخارجية التركي يلتقي وفداً من ممثلي القبائل الليبية

التقى نائب وزير الخارجية التركي بوفد من ممثلي الشعب الليبي من مختلف القبائل.

وقال ياووز سليم قيران، الأربعاء، في تغريدة عبر تويتر، إنه استقبل ممثلي قبائل الطوراق والتبو والأمازيغ، التي تشكل جزءا مهما من الشعب الليبي، وأجرى معهم مشاورات.

وشدد على أن تركيا ستواصل أداء المهمة التاريخية التي تقع على عاتقها من أجل إحلال الأمن والسلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح حيث تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، وتسبب بدمار مادي هائل.

ثم برعاية أممية، انطلقت عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر الماضي، اجتماعات بمشاركة كافة الأطياف الليبية تمهيدا لحوار مباشر تستضيفه تونس في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.