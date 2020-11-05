أردوغان: نسعى للصدارة العالمية في كافة مجالات الطاقة المتجددة

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده تسعى لأن تتصدر قائمة الدول العالمية في كافة مجالات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية.

وأوضح أردوغان أن حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة منذ عام 2002، أقدمت على إنجازات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف أنه بفضل الاستثمارات المكثفة في هذا المجال، باتت تركيا في المرتبة الـ12 عالميا في مجال الطاقة المتجددة.

وفيما يخص سير أعمال إزالة أنقاض زلزال إزمير، رد أردوغان على انتقادات زعيم المعارضة حيال تأخر الفرق في إزالة الأنقاض قائلا: "لو أسرعنا في إزالة الأنقاض لما استطعنا إنقاذ أطفال رضع بعد 5 أيام من الزلزال".

وأكد أردوغان أن الجهات المختصة بدأت على الفور بأعمال تثبيت الخسائر، مشيرا في هذا السياق إلى المساعدات التي قدمتها الحكومة للمتضررين من الزلزال.

وشكر أردوغان كافة العاملين ضمن فرق البحث والإنقاذ على جهودهم في إنقاذ من بقوا تحت أنقاض زلزال إزمير.